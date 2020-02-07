〈聯發科法說〉淡季影響Q1營收估減7-15% 全年營收估續成長

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今 (7) 日召開線上法說，執行長蔡力行表示，儘管新型冠狀病毒持續蔓延，但三大產品線穩定發展，首季營運仍在可控制範圍內，估營收 550 億至 602 億元，季減 7%-15%，年增 4%-14%，毛利率估達 40.5%-43.5%，全年營收可望成長，獲利持穩。

蔡力行表示，去年手機、AIoT、ASIC 與其他消費性市占率皆有提升，其他新技術如 AI、5G、WiFi 6、車用電子等也獲得不錯進展，以第 4 季營收比重來看，行動運算平台達 37-42%、成長型產品 30-35%、智慧家庭產品 26-31%。

展望今年，蔡力行認為，5G、ASIC 及車用電子等新領域業績成長強勁，估今年營收比重將達 15%，加上既有三大產品線穩定發展，帶動全年營收續揚，獲利則可望持穩目前水準。

行動運算平台方面，蔡力行預估，今年全球 5G 手機約 1.7 至 2 億支，中國占 1 至 1.2 億支，目前聯發科已推天璣 1000、800 系列晶片，終端產品會在上半年陸續問世，下半年也將針對大眾市場推出 5G 新品，毫米波方案也將在下半年推出，明年放量。

蔡力行指出，成長型產品業績過去數年皆有雙位數成長，未來也正向看，預計 AIoT、PMIC(電源管理晶片)、ASIC 及車用電子將提供中長期的成長動能；而智慧家庭方面，電視旗艦晶片已在去年年底開始出貨，也將挹注今年營運。