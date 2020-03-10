至少64人確診 南韓首爾爆最大單一群聚感染

南韓首爾市政府週二 (10 日) 甫宣布，位於首爾西南部九老區一棟大樓中的客服中心爆發群聚感染，至少有 64 人確診感染武漢肺炎 (COVID-19)，是首爾目前最大單一群聚感染案例。

首爾市官方表示，位於首爾九老區新道林洞一辦公大樓 11 樓中，南韓企業 Metanet Mplatform 的客服中心出現群聚感染，韓國疾病預防控制中心 (KCDC) 原先公布此案確診案例為 50 筆，然首爾市長朴元淳表示目前最新確診為 64 筆。

KCDC 先前表示，其中確診中 46 例為客服中心員工，分別居住於首爾、仁川與京畿道，以及 4 例為員工家屬，大量群聚爆發主因於案例地點於員工稠密的狹窄空間，且員工皆未戴口罩所致。

首爾市長朴元淳表示，此案例為迄今為止首爾最大單一群聚感染，目前該層已實行消毒，所有 207 名員工已全數隔離，並正在檢查中；南韓衛生局也表示，檢測範圍將擴大至該棟 7 至 9 樓客服中心的 550 名員工。

由於疫情首次出現在客服中心，引發了民眾對於辦公環境的擔憂，市長朴元淳提到，首爾將計劃監控類似的工作環境，並建議企業如卡拉 OK 室或練舞室等暫時停止營運。

根據 KCDC 的數據，在南韓 7,000 多例案例中，約有 8 成為群聚感染所致；截至今日下午 4 點為止，南韓今日新增確診人數 96 例，累計確診病例為 7478 例，其中 51 例死亡。