石油戰開打 大摩：美國Q1 GDP將跌0.35個百分點

日前 OPEC 與俄羅斯的減產協議破局，沙烏地大砍原油價格，引發與俄羅斯的「國際石油戰」，有專家指出，受到打擊的對象除俄國外，還包括如今世界最大產油國的美國，大摩預估，若油價持續保持低位，美國今年第一季國內生產總值 (GDP) 恐跌 0.15 至 0.35 個百分點。

外電報導，大摩預估，如果油價持續保持在較低水平，則今年第一季美國國內生產總值 (GDP) 可能將下跌 0.15 至 0.35 個百分點，大摩也表示，消費者不會因能源價格下跌，而將節省下來的費用用於消費。

美國 GDP 季增率走勢圖 圖片：tradingeconomics

穆迪分析公司 (Moody's Analytics) 首席經濟學家 Mark Zandi 表示，過去，油價下跌對經濟是一個刺激，但現在效果有限。儘管司機、航空公司和其他石油用戶可能因油價大幅降低而節省大量成本，但在整個石油市場中，很可能會出現破產、貸款違約、工作損失、資本支出暫停和其他經濟動盪。

凱投宏觀 (Capital Economics) 北美地區首席經濟學家 Paul Ashworth 表示，與油價下跌可能給消費者支出帶來的提振相比，油價下跌對經濟的損害可能要快得多，並且嚴重得多。「對美國經濟而言，目前較低的油價不會有太多影響，但同時也存在風險。」Ashworth 說道。

美國石油學會政策、經濟和監管事務高級副總裁 Frank Macchiarola 表示：「在價格波動和不確定性時期，沒有哪個行業能倖免於市場低迷。但是，美國石油和天然氣產業在過去的時期中一直保持韌性。」

針對沙烏地阿拉伯與俄羅斯之間的價格戰，石油價格信息服務公司 (OilPriceInformationService) 的聯合創始人 Tom Kloza 表示：「我們正處於價格戰之中。這是一場為期七天的戰爭，還是一場曠日持久的戰爭？我不知道，但我知道這是真正的前所未有的戰爭。」