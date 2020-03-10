〈群益期貨〉競與合，看油價

競爭與合作談的是賽局理論，最終可能會因為採取的策略不同，而得到不同的結果。

石油輸出國組織 OPEC + 會議因俄羅斯不願配合減產而破局，於是上週末沙特大幅降低亞洲、歐洲及美洲等國外市場的原油價格，並計劃自下個月起大幅增加原油產量，沙特在會後採取的是競爭、擴大市占的策略。

事實上 OPEC 組織一向被視為是寡頭、寡佔的壟斷組織，可以藉由聯合哄抬油價達到自身目的，但在 2014 年美國頁岩油崛起之際，2014 年 12 月 OPEC 一度改變” 以量制價” 的石油戰略，採以擴大市場份額的競爭策略。

這一次沙特謀畫的不是美國的頁岩油商，而是「親密的戰友」俄羅斯，在 4 月沙特擴大增產之前，俄羅斯只剩下不到一個月的時間考慮是否重回談判桌，要不就繼續賭氣，比誰氣長。但這場被視為是「沙特自殺式的石油戰」，折減價格是二十年來首見，俄羅斯恐怕很難憋得太久，憋得太久可是會窒息的！

俄羅斯原本圖謀的是透過與 OPEC 的合作來對抗美國頁岩油商，因此在這一波美元由 2/21 貶值的走勢中，俄羅斯盧布貶得更凶，看來俄羅斯早早計劃要以貨幣貶值來對抗油價位於低檔的衝擊，順便反擊川普在「北溪二號」的天然氣管線老是予以掣肘。

然而，天不從人意，沙特最終選擇與美國合作，如果沒有美國的支持，沙特政權可能會出現更多變數，在此次沙特發動石油價格戰之前，先逮捕了三名對王儲有威脅的王室成員，宮廷劇讓整個事件的政治味更濃厚了一些。

從市場面來看，天然氣昨天由大跌轉為大漲，川普與俄羅斯在爭奪歐洲天然氣市場份額有先天不足的條件，畢竟天然氣成本最低的方式還是走管線，但歐洲曾歷經俄羅斯斷氣的危機，也會有分散來源的準備，為川普製造了機會。

2020 年美國將成為僅次於澳大利亞及卡達，成為第三大液化天然氣出口國，而歐洲市場則在核電、煤電站退役的情況下，使得燃料需求不斷地增加，歐洲對俄羅斯能源的依賴性也不斷的提高，川普則無時無刻都想打破這規則。

這次的石油生死戰，看來有美國的影子，而美聯儲的大降息，除了應對新冠肺炎之外，也是對這場石油戰預做準備，減輕頁岩油商的痛苦指數，而這場戰也會影響歐洲市場的天然氣大戰。

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