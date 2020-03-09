〈群益期貨〉沙特發動石油戰，賣油不好賺，還是搞金融賺得快，誰才是最後的贏家

OPEC + 在俄羅斯不配合深化減產下宣佈破局，沙特計劃自下個月開始大幅增加原油產量，開啟原油價格戰，被市場視為是自殺式的石油運動，週六沙特大幅降低對亞洲、歐洲及美國等國外市場的原油價格，折扣幅度創二十年來最大，以吸引外國煉油廠購買沙特原油，降幅分別為 4~6 美元、7 美元及 6~8 美元，沙特並表示如有需要將增加產量，而且在短時間內有能力增加 200 萬桶 / 天的產量。再加上技術上近期出現美元急跌但油價不漲反跌的局面，在順風不漲下，油價走勢偏弱算是可以預期得到的。

目前石油價格格等於是在供給面擴張及需求面減緩的雙重利空下走跌，從沙特、美國、俄羅斯的三角關係上來看，之前 2014 年是沙特與俄羅斯聯手對抗美國頁岩油商，而此次的味道則是沙特與美國聯手對付俄羅斯，但這種拿石頭碴自己的腳，卻是要對方的命，仍然是屬於七傷拳，殺敵一千自傷八百，時間不能持久，持久就雙輸了。

若是美國也參與其中，則最近聯準會緊急降息的大動作就理由就更加合理性了，美國與俄羅斯在能源市場的恩怨來自於俄羅斯認為美國持續對北溪二號天然氣管線的建造進行干擾，這看來是俄羅斯此次不願配合 OPEC + 減產的主因，但這個三角習題到底會如何傾斜，從沙特此次增產、降價行動前，提前逮捕三名可能爭奪王儲的至室成員，避免出現政變，上演了宮廷劇，應算是做足準備了；而油價下跌時，俄羅斯仍採取傳統的老招，放任俄羅斯盧布貶值，然而盧布貶值追不上油價下跌。



根據過去的歷史，克里姆林宮最終將會屈服，油價再度看到 30 美元以下的價格，油價在 2009 年初、2016 年初及 2020 年初三度逼近 2003 年 3 月美國發動伊拉克戰爭對抗海珊政權當時的價格，此次疊加新冠肺炎疫情需求減少，沙特的行動到底是與虎謀皮，還是慎密計劃中的一環，看來是屬於後者，沙特喊出自下個月開始計劃增加石油產量，日產將超過 1000 萬桶，甚至是 1200 萬桶，「下個月開始」表明了「時間」就是個變數，在美國與沙特的強強聯手，俄羅斯最終還是要為不合作付出代價，因此俄羅斯無法再透過盧布強力貶值來抵抗油價下跌，再加上賽局雙輸本來就不能拖太久的，預期 3 月底前俄羅斯還是會回歸談判桌。

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