科技巨擘搶數位醫療人才 陽明醫學系首創醫師工程師

隨著 Apple、Google、IBM 等科技巨擎相繼投入數位醫療與穿戴裝置研發，數位醫療產業將會是未來兵家必爭之地，陽明醫學系今年首創「醫師工程師組」，為台灣培育醫療與電資兼具的跨領域人才。

陽明大學指出，醫療與電資一直是台灣強項，也是大學學測二類與三類最熱門的科系，但醫學系學生畢業後進入醫院從事臨床工作，電機資通學生則多半在科學園區服務，兩個領域長期以來缺乏交流，限制了台灣數位醫療產業的發展，無形中也喪失經濟轉型的契機。

陽明醫學系今年整合校內課程，與交通大學電機學院合作，設計「醫師工程師組」，在今年個人申請入學預計將招收 10 個名額。

陽明大學說明，有別於傳統醫學系課程，這 10 名學生在大一與第二階段，將會在交大修讀基礎醫學與電機資訊相關課程，大三後再回到陽明繼續完成醫學系 PBL（問題導向學習）與實習課程，大六畢業時取得「醫學士」學位，同時並具備「電資」雙專長。

陽明醫學院院長陳震寰表示，全球科技巨擘近年紛紛投入數位醫療與穿戴裝置的研發，跨領域整合型人才也成為各大廠爭搶的目標，而台灣擁優秀的工程師，有能力製造先進的醫療儀器，但必須先瞭解臨床與病患需求；台灣同時也有優秀的醫師，但還是需要先進的儀器協助診斷。

陳震寰認為，台灣以代工為主的產業，目前正面臨轉型，醫師與工程師是台灣目前最頂尖的兩群人才，希望透過兩者結合，培養未來發展數位醫療產業人才，帶動台灣經濟轉型。

交通大學與陽明大學合校洽談了 20 年，兩校校務會議終於在去年通過，成為國內大學整併潮的重要指標，預計今年 8 月 1 日就可正式合校為「陽明交大」，並將儘速選出新校長。