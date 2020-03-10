肺炎疫情誤發股市大怒神 防斷頭賣壓 待止跌訊號

武漢肺炎疫情持續擴散，原油暴跌 24%，美股道瓊指數單日重挫 2013 點，美股四大指數單日跌幅都逾 7%，台股昨日在外資單日狂倒 545 億元下，失守 11000 點整數大關與年線。目前盤後道瓊電子盤出現反彈，台股也只能等待止跌訊號，須提防融資斷頭賣壓。關鍵點位為 10737、10831 與 10886 點。

台股今日如跳空開低，指數還能力守 10886 點之上，將有機會再往 10900 點關卡，與 10957 點測試，當然最好能夠重返 11000 點與 11078 年線。但如 10886 點失守，則提放續往 10831、10800 整數關卡下探，如 10776 與 10737 點均宣告失守，則指數恐下探 10700 點，10700 點下方防守區為 10685 點，如極度弱勢，須提防續往 10653 與 10613 回測。

當全球股市重挫之際，台股要能穩住，電子三王與金融股都扮演關鍵角色，台積電能否挺住 300 元大關，將是短線觀察重點。新台幣匯率仍是觀察重點，在外資大賣台股之後，台幣只要未見急貶，股市拉出下影線機率也將大增。短線上，投資人宜先行避開高融資個股，以免遭到斷頭賣壓拖累。靜待止跌訊號，切勿貿然進場搶短，以保護資金為優先。