〈台股盤後〉防疫概念獨強難撐大局 重挫344點收最低 失守年線、萬一

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情蔓延全球，歐美疫情緊張，造成美股崩跌，也拖累亞股走弱，台股今 (9) 日也難逃賣壓，指數開低走低，權值、電金族群全倒，尾盤爆逾百億元大量，終場下跌 344.17 點或 3.04%，收最低點 10977.64 點，失守萬一、年線，成交量放大至 2309.72 億元，空頭盤勢確立。

觀察權值股今日表現，蘋概三王全走弱，台積電大跌逾 3%，創 3 個月新低，市值跌破 8 兆元，股王大立光也跌破 4500 元大關，跌逾 3%，鴻海也跌逾 2%，失守 80 元整數關卡，其餘權值股方面，上銀、上海商銀、矽力 - KY、大跌逾 7%，中租 - KY 等也跌逾半根停板，資金全面撤出。

防疫概念股則相對逆勢抗跌，永日攻漲停，中化生、晶宇、旭富也大漲逾半根漲停板，中天、訊聯、盛弘表現也不俗，另一方面，IC 設計廠中，接獲額溫槍訂單 MCU 相關廠商，同樣逆勢抗跌，凌通、九齊亮燈漲停，新唐、偉詮電、紘康表現也不俗。

依類股來看，各類皆在盤下震盪，其中汽車類股跌幅超過 4%，為升、和泰車、智伸科、車王電、和大、聯嘉表現弱勢，其餘電機、造紙、電子、塑膠等族群跌幅都超過 3%，統計今盤上共有 993 家，近千家廠商在盤下震盪，其中 8 家跌停，盤上僅 68 家力守盤上。

鄰近亞股走勢也疲軟不堪，日經指數大跌 5%、韓國股市也有 4% 跌幅，中國上証、深証指數也在盤下震盪，跌幅也有 2-3%。

法人表示，肺炎疫情持續蔓延，在沒有回穩跡象下，台股恐將呈現弱勢震盪格局，短線拚站穩年線，建議投資人保守操作、不宜過度追價。