鈺齊每股擬配5.5元現金股利 殖利率5.37%

製鞋業鈺齊 - KY(9802-TW) 不受新台幣升值影響，去年營收 128.43 億元，創新高，每股純益 7.81 元，今 (9) 日董事會通過，擬配發每股現金股利 5.5 元，配發率達 7 成，以今日收盤價 102.5 元計算，現金殖利率達 5.37%。

鈺齊 2019 年開源有成且節流得宜，各季營運強勁，全年營收 128.43 億元，年增 27.53%，稅後純益 12.79 億元，年增 72.2%，每股純益為 7.81 元，營收及獲利聯袂攀新高，獲利增幅更遠高於營收增幅。

鈺齊經營團隊推行多品牌接單、產能擴增及分散產區策略等方針下，集團 2019 年旗下越南廠產能占比首度超越中國，非中國產能躍升至 6 成以上。

鈺齊 2 月營收 9.22 億元，月減 13.29%，年增 64.78%，累計前 2 月營收達 19.85 億元，年增 10.75%，

鈺齊對上半年營運續持審慎樂觀看法不變，雖然新冠病毒肺炎疫情仍嚴峻，短期還有中國廠區延後開工、上遊供應鍊完整性與即時性、交通運輸順暢度，及進出口通關時效性等諸多負面因素，不過依據訂單式生產契約特性及過往運作模式，確認訂單並不會被片面取消，只是部份訂單將會遞延出貨。