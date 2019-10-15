鈺齊前3季稅後純益9.08億元 EPS 5.65元 超越去年全年

製鞋廠鈺齊 - KY(9802-TW) 在客戶端訂單成長，加上越南與柬埔寨廠區產能持續增加，第 3 季單季稅後純益 4.06 億元，年增 92.4%，累計前 3 季稅後純益為 9.08 億元，超越去 (2018) 年全年，年增 65.1%，每股純益達 5.65 元。

鈺齊在產能擴增及接單動能穩健多重助益下，下半年不淡，2020 年春夏鞋款從 10 月起陸續出貨，並將逐月攀升至今年底及明年初的出貨高峰，屆時將再度彰顯規模經濟成效。

鈺齊自結 2019 年第 3 季營收為 34.5 億元，歸屬母公司稅後純益為 4.06 億元，每股純益為 2.44 元，較第 2 季成長 2.8%、36.8% 及 31.9%，也較去年同期大幅成長 33.2％、92.4％與 68.3％，創歷年單季歷史新高紀錄。

鈺齊累計 2019 年前 3 季自結營收達 93.82 億元，歸屬母公司稅後純益 9.08 億元，每股純益 5.65 元，較去年同期大幅成長 27.2%、65.1% 及 49.9%，且營業利益增幅明顯優於營收增幅，鈺齊認為，此舉代表近年經營管理效能及規模經濟成效。

鈺齊主管指出，依據過往成功的營運經驗，通常第 2 季採取「先量後利」階段性營運策略主軸，利用傳統年節後大量招工，加速擴增新產線，雖需面對新產線學習成本，在營業費用控管得宜及規模經濟效果助益下，今年第 2 季單季稅後純益，已達 2.96 億元創新高。

鈺齊今年第 3 季與前 3 季營運雙創歷史新高，公司強調，除產能持穩擴增有成，營運成本費用控管得宜，加上經營團隊戮力提升生產管理效率及拉升自動化智慧他生產效能，全球運動休閒產業趨勢明朗樂觀，公司與品牌客戶之間建立良性模式，使產能擴增速度與訂單成長幅度搭配得宜，推升稼動率維持高檔。