三大製鞋廠前3季每股純益排名 豐泰奪冠 鈺齊排第二

製鞋業鈺齊國際 (9802-TW)、豐泰 (9910-TW) 第 3 季營收同創新高，激勵獲利同步揚升，同族群寶成 (9904-TW) 今 (14) 日公布財報，也有正向表現，前 3 季稅後純益 113.42 億元，年增 33.9%，每股純益 3.85 元，綜合三家來看，豐泰前 3 季每股純益 6.71 元，位居製鞋廠之冠，鈺齊每股純益 5.65 元，排名第二。

寶成第 3 季營收 766.43 億元，毛利率 24.85%，季減 0.64 個百分點，年 0.66 個百分點，稅後純益 43.9 億元，季增 8.84%，年增 21.82%，單季每股純益為 1.49 元。

寶成今年前 3 季營收 2341.27 億元，毛利率為 25.35%，年減 0.13 個百分點，稅後純益 113.42 億元，年增 33.9%，每股純益為 3.85 元。

寶成指出，今年前 3 季合併營收年增 9.1%，以營運部門別而言，受惠成品鞋出貨雙數增加，加上平均售價提升，鞋類製造業務穩健增長，為前 3 季合併營收主要來源，占營收比重 58.8%；運動用品零售及品牌代理業務則在銷售網絡持續擴大與同店銷售增長的帶動下，成長幅度強勁，合併營收比重增至 40.9%；其他業務則無重大變動，營收比重維持 0.3%。

寶成前 3 季毛利率下滑 0.13 個百分點，主要是受鞋類製造業務的產品型體愈趨複雜，同時為配合品牌客戶採購策略，持續進行產能調整。

在主要業外收益部分，寶成前 3 季認列潤成投控投資收益 67.21 億元，較去年同期增加 24.74 億元；潤成投控由寶成持股 20%，潤成投控主要是投資南山人壽。