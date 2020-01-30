〈武漢肺炎疫情升溫〉13檔陸股ETF跌逾1成 富邦VIX逆揚飆14%解下市危機

受到武漢肺炎疫情延燒衝擊，台股今 (30) 日開紅盤殺聲隆隆，一度爆量重挫超過 500 點，陸股 ETF 成為重災區，包括元大滬深 300 正 2、富邦上証正 2、國泰中國 A50 正 2 最深皆暴跌近 2 成，共 13 檔陸股 ETF 跌幅超過 10%；但是反向 ETF 與富邦 VIX 卻逆勢上漲，其中富邦 VIX 衝高 14%，一口氣收復 5、10 日線，攻抵月線，反而受惠於疫情暫時躲過下市危機。

武漢肺炎疫情持續擴散，市場恐慌性賣壓在春節期間衝擊全球，美股道瓊工業指數 27 日重挫 453 點、創 3 個多月來最差單日表現。拉長時間來看，台股 20 日豬年封關至 29 日為止，春節期間道瓊工業指數下跌 2.13%，標準普爾指數下跌 1.6%，那斯達克指數下跌 1.27%。台股今天也難逃補跌殺機，且呈現股匯雙殺。

而中國因為是疫情發源地，中國股市延至 2 月 3 日開新春紅盤，已有機構法人估將衝擊中國首季經濟成長率多達 1 個百分點，陸股正向 ETF 今天全面慘跌，元大滬深 300 正 2、富邦上証正 2、國泰中國 A50 正 2 最深皆暴跌近 2 成，其餘包括：FH 香港正 2、台新 MSCI 中國、富邦恒生國企正 2、元大寶滬深、國泰中國 A50、富邦深 100、元大上證 50、FH 滬深、富邦上証、群益深証中小等，共 13 檔陸股 ETF 跌幅超過 10%。

反向 ETF 則逆勢走揚，不過多頭力道不如空方勢力，富邦上証反 1 最帶勁，上漲逾 16%，漲超過 10% 的僅有富邦 VIX、元大滬深 300 反 1、國泰中國 A50 反 1。

其中，富邦 VIX 農曆封關前最低一度被打到 2.44 元，證交所應主管機關要求再度祭出下市警告，表示富邦 VIX 一旦觸及 2 元且連三天均價皆為 2 元，將強制下市；但武漢肺炎快速擴散，國際金融市場豬羊色變，富邦 VIX 意外賺到災難財，今天最高漲到 2.81 元，衝高超過 14%，一口氣收復 5、10 日線，攻抵月線，反而受惠於疫情暫時躲過下市危機。