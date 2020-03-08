〈觀察〉頻率元件業度過市場調整壓力期 各家加碼擴充規模

縱然因肺炎全球擴散因素干擾，加上 EMS 廠今年的春節後復工進度緩慢，市調機構保守認為，2020 年全球智慧型手機出貨量將下滑到 12-13 億支，等於年衰退 7-14%；但頻率元件產業在市場供需秩序恢復下，業者對今年需求及後市仍不看淡，各家都積極擴產。

排除智慧型手機出貨衰退因素，頻率元件業者仍看好 AI 及 5G 基礎設施的建置及應用需求成長，晶技 (3042-TW) 及希華晶體 (2484-TW) 今年都加速擴充在台高附加價值產品新生產線建立及擴充，也因此各家今年資本支出都較去年倍增。

其中，希華今年資本支出估達 4.3 億元，較去年倍增，晶技今年資本支出估達 11.5 億元，也年增 100%。兩大頻率元件廠今年資本支出集中在台灣廠，進行利基產品產能增產，有助台灣產值增加。

希華晶體除台中潭子廠已完成 TCXO 石英震盪器的新增生產線，透過與策略聯盟的轉投資 Rakon 公司合作，開發基地台網路相關頻率元件，預計今年 5G 網路將加速建設，布局成果將逐步顯現，同時，希華也針對手機通訊，開發 TCXO 和高階溫度感應石英晶體 (TSX) 等新產品；其中希華開發生產的 TSX 產品，也已取得聯發科 (2454-TW) 的認證。

希華南科廠新產線設備上，2020 年資本支出估達 4.3 億元，是去年 2 億元的 1.15 倍，新增生產線已進入無塵室施工階段，5 月中起設備進駐，預計今年下半年投產新產能開出後，每月新增產能 1000 萬件，估可增加每月營收 2500 萬元。

頻率元件產業供需秩序恢復，業者投入擴充投資腳步謹慎，希華投資生產的石英晶體產品，是利基型產品，產出後客戶需求強。晶技 2019 年資本支出 5.6 億元，今年規劃全年資本支出 11.5 億元，將用來進行桃園平鎮廠的小型化石英振盪器的擴產。

晶技認為，今年 5G 基地台網路建設下，毫米波等高頻頻段穿透受到限制，5G 基地設置密度將較原有 4G 基地台數倍多，且包括 WiFi 6 的升級使用，將使原應用頻率元件產生質與量的變化，以台廠快速超前部署能力，也擺脫原遭受陸廠削價競爭的壓力。

晶技今年第 1 季訂單能見度高，估營收可望站上 20 億元大關，年增 25%，受惠手機應用拉貨動能強，2 月營收 6.76 億元，月增 3.41%，年增 57.64%；前 2 月營收為 13.29 億元，年增 27.89%。

由晶技中國寧波及重慶廠產能恢復狀況來看，除少數來自重大疫情省分的員工未完全返工，晶技中國兩個廠區產能利用率已達 90%。