台積電2月營收、科技大廠法說、央行總裁赴立院報告 本周重要大事預告

晶圓代工龍頭台積電本周二 (10 日) 將公布 2 月營收，市場高度聚焦，另外受武漢肺炎持續延燒，本周眾多科技大廠將舉辦法說會，預期將聚焦肺炎疫情影響程度、後市展望，央行總裁楊金龍本周四也將赴立院報告，市場關注台灣是否將跟進美降息，以下是本周大事預告：

台積電周二公布 2 月營收

晶圓代工龍頭台積電周二 (10 日) 將公布 2 月營收，法人預估，受武漢肺炎疫情因素影響，台積電 2 月營收可能較 1 月下滑，但整體第 1 季在先進製程帶動下，整體產能利用率將較上季提升，3 月營收也可望再度回溫，第 1 季營運表現將淡季不淡。

科技部科學園區 2019 年營運成效報告

科技部周一 (9) 日將舉行科學園區營運成效記者會，由科技部長陳良基親自主持，根據科技部日前預估，在半導體高階製程產品需求回升，去年科學園區營業額仍可望微幅成長 1% 以上，達 2.6 兆元。

展望未來，科學園區發展重點將聚焦在 AI、5G、雲端、物聯網、機器人等，從個別園區來看，竹科將朝邊緣運算、AIoT 應用研發發展；中科則發展 AI、物聯網發展；南科則專攻半導體高階製程。

9 日新股掛牌 光隆上市、山富上櫃

周一 (9 日) 新股掛牌，分別是商用車零組件大廠光隆精密將上市、旅行社業者山富旅遊則將上櫃。

光隆是專業金屬精密加工廠，主要生產汽車零組件、能源 (風力) 零配件、農業機械和建築機械等產業零組件產品，展望後市，光隆表示，將積極開拓新能源汽車零組件業務，並掌握商用車法規升級契機，看好今年成長性，也規劃下半年到美國墨西哥考察，以因應貿易戰分散風險。

山富主攻日韓旅遊，歐美每月也有固定出團量，同時，也代理銷售所有國際直飛台灣的 38 家航空公司機票，具高競爭力，雖然近期肺炎疫情衝擊旅遊業，但山富仍看好長期旅遊成長趨勢，雖然上半年已取消不少團體行程，但預期下半年將看見訂單遞延效益，對後市仍審慎樂觀。

科技、紡織廠法說 關注肺炎影響

年初爆發中國武漢肺炎疫情以來，影響蔓延全球，也衝擊全球供應鏈生產進度、布局，本周有眾多包含科技、紡織大廠都將舉辦法說會，預期市場將關注肺炎疫情影響、後市展望，而日前就已經有法人機構示警，高達 8 成以上的廠商 2 月營收受肺炎疫情影響。

周一 (9 日) 紡織大廠儒鴻率先登場，周二 (10 日) 晶心科法說，周三 (11 日) 台達電、研華接棒，周四 (12 日) 則有聯陽、宏正法說。

央行總裁周四赴立院報告

央行總裁楊金龍周四 (12 日) 將赴立法院進行報告，市場關注台灣是否會跟進美國聯準會宣布降息，而觀察上周台幣強升，升破 30 元大關，周五終場收在 1 美元兌換新台幣 29.9 元作收。

而美國聯準會 (Fed) 上周宣布降息兩碼 (0.5 個百分點) 後，市場認為 Fed 近期可能宣布再度降息，其他經濟體包含歐元區、日本、英國、瑞士等央行雖然對降息立場觀望，但市場認為都不排除會有降息可能。

台灣之星 2020 年度發布會

台灣之星周二 (10 日) 將舉辦 2020 年度發布會，市場認為將釋出 5G 布局展望，因日前 5G 頻譜位置競標落幕，由中華電、遠傳拿下頻譜最佳位置，而欲與台灣之星合作的台灣大則沒有拿下鄰近位置，市場認為雙方難達原先規劃的夢幻 100MHz 頻寬，因此後續雙方合作計畫備受矚目。

另一方面，5G 資費戰也提前開打，中華電、遠傳日前已推出購買三星 Galaxy S20 5G 系列手機，搭配 1399 元以上資費，將可在開台後享優先免費升級 5G；台灣大則是指定 4G 方案，5G 開台可轉優惠方案。