台灣50成分股維持不變 中型100納入和潤、長興 3/23生效

台灣 50 指數今日公布成分股調整，本次成分股維持不變，新增 5 檔候補個股，包括緯穎 (6669-TW)、聯詠 (3034-TW)、瑞昱 (2379-TW)、華新科 (2492-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW) 等，相關調整將在 23 日起生效；中型 100 則納入和潤、長興兩檔個股，剔除中石化、亞太電。

台灣 50 成分股主要以權值股為主，包括台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)、台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW)、和泰車 (2207-TW)、中華電 (2412-TW)、富邦金 (2881-TW) 與國泰金 (2882-TW) 等，走勢牽動大盤表現。

儘管近期大盤受肺炎疫情與美股重挫，導致漲多個股與權值股淪為外資提款機，但根據最新出爐的台灣 50 成分股結果來看，仍維持與上一季一樣，未有個股遭調整剔除。

證交所與富時羅素合編的台灣指數公司，按季公布指數型成分股名單，包括與大盤連動的台灣 50、台灣中型 100、台灣資訊科技、台灣發達指數等成分股，其中又以台灣 50 成分股相對受矚目。

台灣中型 100 本次新增和潤企業 (6592-TW)、長興 (1717-TW) 兩檔個股，同時剔除中石化 (1314-TW)、亞太電 (3682-TW)；另外，奇力新 (2456-TW)、健策 (3653-TW)、超豐 (2441-TW)、復盛應用 (6670-TW)、義隆 (2458-TW)、新日興 (3376-TW)、亞光 (3019-TW)、同欣電 (6271-TW)、正隆 (1904-TW)、景碩 (3189-TW) 等 10 檔個股則列為候補名單。

另外，台灣資訊科技指數成分股同樣維持與前一季相同；台灣發達指數則新增長興 (1717-TW) 成分股，刪除中石化 (1314-TW) 與亞太電 (3682-TW) 兩檔個股。