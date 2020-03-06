〈美股早盤〉全球累計病例破10萬 道瓊早盤又跌逾700點

隨著武漢肺炎 (Covid-19) 疫情蔓延，截至週五 (6 日) 全球累計確診病例已超過 10 萬人，達 100055 人。確診病例數最多的國家為中國，其次為南韓、伊朗、及義大利。

由於全球疫情尚未有疏緩的跡象，導致投資人不安情緒持續加深，美股於週五 (6 日) 開盤四大指數持續下跌，道瓊指數更是下跌超過 700 點。台積電 ADR 則下跌了 2.05%。

武漢肺炎疫情

週五 (6 日) 中國國家衛生健康委員會公佈，3 月 5 日中國新增確診病例為 143 例，新增死亡病例為 30 例。截至 3 月 5 日，中國累計確診病例為 80552 例，累計死亡病例則為 3042 例。

除此之外，根據南韓政府於週五 (6 日) 所公佈數據顯示，目前累計確診病例達到 6593 人，累計死亡病例則達 43 人。由於南韓疫情日益嚴重，日本政府在週四 (5 日) 決定，取消先前對中、韓兩國旅客所發出的簽證效力，也禁止免簽入境。

美國經濟數據

週五 (6 日) 美國勞工部公佈 2 月新增非農就業人口，報 27.3 萬人，較 1 月份的 22.5 萬人大幅增長，且優於市場預估值 19.5 萬人。

另外，2 月份失業率報 3.5%，優於市場預估值 3.6%。顯示雖然武漢疫情對於經濟造成了衝擊，但美國的就業市場仍尚未受到波及。

截至台北時間週五 (6 日)23 時許：

道瓊指數下跌 768.24 點或 -2.94%，暫報 25353.04 點

那斯達克下跌 223.41 點或 -2.56%，暫報 8515.18 點

標普 500 下跌 84.04 點或 -2.78%，暫報 2939.90 點

費半下跌 41.51 點或 -2.25%，暫報 1695.09 點

台積電 ADR 下跌 2.05% 至每股 54.58 美元

十年期美債殖利率下跌 24.55% 至殖利率 0.698%

紐約輕原油下跌 3.94% 至每桶 44.09 美元

布蘭特原油下跌 3.74% 至每桶 48.12 美元

黃金上漲 1.03% 至每盎司 1685.10 美元

美元指數下跌 1.01% 至 95.812 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

Netflix (NFLX-US)

Netflix 早盤下跌 1.77%，達 366.25 美元。

Piper Sandler 分析師 Michael Olson 於週四 (5 日) 表示，Netflix 於今年第一季，在國內及國際的新增訂閱人數增長雙雙優於預期。美國和加拿大的第一季新增訂閱人數，較去年同期增長了 3.8%，高於市場預估值 1.6%，而國際訂閱人數則是增長了 32.5%，高於市場預估值 29.9%。

今年以來 Netflix 股價已上漲 18.6%。Olson 表示，由於民眾擔心武漢肺炎疫情的傳播，使消費者大幅減少旅行和戶外娛樂活動，促使居家影音服務 Netflix 從中受益。

超微 (AMD-US)

超微早盤上漲 1.12%，達 48.64 美元。

儘管武漢疫情對於全球供應鏈及消費需求造成打擊，導致多家科技業下修財測，但超微執行長蘇姿丰的看法卻相對樂觀，維持第一季營收預測不變，且預估今年增幅上看三成，並表示供應鏈正快速恢復正常。

AMD 維持第一季營收區間為 17.5 億至 18.5 億美元的預測，亦維持全年營收成長增幅為 28% 至 30% 的預測。

AMD 股價過去 12 個月累計上漲一倍，更是標普 500 指數去年表現最佳的一檔股票。

Costco(COST-US)

Costco 早盤下跌 0.65%，達 313.51 美元。

Costco 於週四 (5 日) 美股盤後公佈了 2020 年第二季財報，營收及獲利雙雙優於市場預期。該公司於 Q2 的營收達 383 億美元，高於市場預估值 382 億美元，每股盈餘則達 2.10 美元，高於市場預估值 2.06 美元。

另外，同店銷售增長率為 7.9%，高於市場預估值 6.4%，而受到消費需求擴大的影響，Costco 於 2 月份單月的同店銷售則是大幅增長了 11.7%。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月新增非農就業 (萬人) 報 27.3，預估 19.5，前值 22.5<

美國 2 月失業率報 3.5%，預估 3.6%，前值 3.6%

美國 2 月平均每小時薪資年增率報 3.0%，預估 3.0%，前值 3.1%

美國 2 月平均每小時薪資月增率報 0.3%，預估 0.3%，前值 0.2%

美國 2 月勞動參與率報 63.4%，預估 63.4%，前值 63.4%

美國 2 月平均每週工時 (小時) 報 34.4，預估 34.3，前值 34.3

美國新增非農就業人口 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析：

MSCI 總經分析報告指出，由於疫情造成供應鏈阻斷、以及消費需求下降，預期將導致企業獲利於短期內下滑。而供給及需求面的萎縮，亦將對於 GDP 增長造成劇烈的衝擊。根據該報告，在全球 GDP 增長率下滑 2%、以及風險溢價增加 2% 的情況下，預估美股還會再下跌 11%。

Spreadex 財務分析師 Connor Campbell 表示，全球疫情尚未有疏緩的跡象，而英國亦在週四 (5 日) 出現了首宗死亡病例，面對疫情的不確定性，市場的不安情緒也持續升溫，而隨著各國央行紛紛在本週採取利率調降政策，預期將會進一步加深投資人的恐慌。