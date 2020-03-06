AMD與HP搶下6億超級電腦計畫 AMD成最大贏家

惠普 (HP-US) 旗下雲端伺服器服務公司 (Hewlett Packard Enterprise, HPE) 與超微半導體 (AMD)(AMD-US) 昨日 (4 日) 宣布，兩家公司獲得美國國家能源安全局 (NNSA) 達 6 億美元的核武超級電腦開發計畫，其中硬體部分將由 AMD 全權負責，成最大贏家。

從過去開始進行核爆測試以來，近期轉向使用超級電腦做模擬測使已成核武設計核心，因此也使各國開始針對超級電腦的投資，從全球前 500 超級電腦的排名 (TOP500) 也可以發現，前 4 名中美中兩大國各佔了 2 台，可見科技競賽正默默地展開。

對此，美國官方表示，未來全美將會建置 3 台以確保全球核武的競爭位置，預計用於勞倫斯利佛摩 (Lawrence Livermore) 國家實驗室、桑迪亞 (Sandia) 國家實驗室與洛斯阿拉莫斯 (Los Alamos) 國家實驗室。

從 TOP500 發現，其中前 10 大超級電腦的處理器多由英特爾與 IBM 所負責，僅 1 台為中國自產；對此，這次計畫 AMD 為最大贏家，其在高階處理器上逐漸嶄露頭角，目前正在處理計畫其中 2 台超級電腦。

預計超級電腦將搭配 AMD 的 4 張繪圖處理器 (GPU)，每張皆搭配中央處理器 (CPU)，有別於英業達 (NVIDIA) 與英特爾 (Intel) 共同建置系統，AMD 這次將全權負責，包含處理器以及記憶體共同存取，相對也提升開發難度。

值得一提的是，由於超級電腦使用了 AMD 即將推出的 "Genoa" 中央處理器，電腦的速度可能比以前預期快 30%，其運算速度將達到 2 百億億級計算 (exaFLOPS)，將比目前全球前 200 名超級計算機的總和還要快，HPE 則表示此超級電腦預計於 2023 年建置完成。