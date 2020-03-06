美USAID：美武漢肺炎確診病例總數僅是「冰山一角」

美國疫情急速攀升，動盪美股，美國國際開發總署 (USAID) 前署長康寧迪克 (Jeremy Konyndyk) 週四 (5 日) 表示，美國目前武漢肺炎 (COVID-19) 確診病例總數還只是「冰山一角」

康寧迪克表示：「由於檢測設備的不足，我們仍無法得知美國疫情全貌，目前在官方看到的新增病例數據還只是冰山一角而已」

截至週四為止，美國確診病例來到 197 人，死亡人數攀升至 12 人。美國加州、佛羅里達州和華盛頓州街宣布進入緊急狀態，令市場不安情緒升溫。

紐約州州長 Andrew Cuomo 表示，紐約州已經確診了 11 人，但他補充道，隨著紐約州提高檢疫的設備，新增確診病例將會呈倍數成長。

前署長康寧迪克指出，隨著疫情擴大，可能會使美國醫療保健資源陷入緊張。「目前美國也還處於流感好發季節，因此美國醫院的醫療資源沒有太多備用設備」

美國疫情爆發初期，疾病控制中心 (CDC) 向全國各地的公共衛生部門發送了檢驗工具包，CDC 隨後表示這些工具包設備不全，又發布了更新後的病毒新指南和工具，目前美國各個城市都在努力提高當地檢測能力，好讓檢驗結果不用送至 CDC 實驗室，進而延遲了防疫時間。

世界衛生組織 (WHO) 上週更警告，全球各地的醫院還沒有做好應對 COVID-19 疫情的準備，「即便是先進國家的衛生系統也無法應對這種流行病」

WHO 突發衛生事件計劃執行主任 Mike Ryan 說道，「我們已經在一些相當發達的國家中，見到病例急速增加，並且難以應付臨床病例數的情況。」

Ryan 呼籲全球應力同減緩病毒蔓延的速度，因為世界各地的醫療衛生系童都尚未做好準備。