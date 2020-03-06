半年線保衛戰 熊出沒注意！

國家隊力挺股市與匯市，台股終於又收復失守 5 個交易日的半年線與 11500 點關卡。不過美股大黑熊又跳出來搶戲，隨武漢肺炎在大陸以外的確診數字持續始攀升，美股道瓊指數又下跌 969 點，跌幅達 3.1%。還是壓在月線之下的台股，仍得隨時留意熊出沒。關鍵密碼仍為 11421、11456、11488 點。

昨日才收復的 11500 整數關卡，今日開盤就將面臨測試，11520 站穩，才確認 11500 點穩住，才有機會再挑戰 11545 與 11588 點。但 11500 點下方哨站 11488 點如棄守，11456 則是重要中途站，如失守需提防回測 11421 點，進入 11400 點保衛戰，下方 11393 點不宜再跌破，否則需提防再次回測 11355、11310 點，如再棄守 11310 點，則反彈結束。

台積電昨日召開線上法說，但在法說前，好不容易歸隊的外資，又轉為賣超，市場也開始擔心華為砍單烏雲，是否干擾台積電。台股能否穩住半年線，除了新台幣匯率之外，台積電仍是中流砥柱。另外外資昨日又轉為賣超的，還包括群創與友達，一天買一天賣，外資葫蘆裡賣什麼藥，投資人仍得留意。

台股短線上，求穩比快攻重要，上方的月線，如果未準備好，硬是急衝，反而可能招來空方壓力，如能維持反彈格局，以盤整取代回檔修正，個股較有輪彈機會。短線上可留意法人布局，與高殖利率概念股。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)