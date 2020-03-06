〈台股盤前〉疫情升溫美股急漲急跌 台股面臨修正壓力

全球武漢肺炎 (COVID-19) 肺炎疫情持續升溫，美國病例不斷增加，讓美股近期急漲急跌，周四 (5 日) 再度崩跌近千點，加劇市場對經濟衰退擔憂，台股也面臨修正壓力，短線恐回測半年線、維持震盪整理。

美股四大指數 5 日收盤表現，道瓊指數下跌 969.58 點或 3.58%，收 26121.28 點；那斯達克指數下跌 279.49 點或 3.1%，收 8738.59 點；標普 500 指數下跌 106.18 點或 3.39%，收 3023.94 點；費城半導體指數下跌 55.54 點或 3.1%，收 1734.03 點。

盤面關注焦點，鴻海、大立光 2 月營收出爐，受疫情影響，鴻海 2 月營收 2174.6 億元，月減 40.35%、年減 18.13%，為近八年半單月新低，也反映鴻海董事長劉揚偉日前法說會中表示，今年是「二絕三窮」，大立光 2 月營收 36.73 億元，月減 10.64%、年增 44.72%，但仍為歷年同期新高，預估 3 月訂單及出貨都將較 2 月回升。

隨著肺炎疫情仍無好轉跡象，傳出華為已啟動第二波智慧型手機砍單，延伸至 5G 手機，以去化庫存，市場擔憂台積電、大立光、穩懋等台廠供應鏈恐受波及，第 2 季淡季效應恐加劇，而根據市調機構最新報告指出，今年全球智慧型手機恐年減 1 億支以上，最差情況恐年減逾 1 成。

另一方面，連鎖飯店業者亞都今停牌，引發業界揣測，市場傳受肺炎疫情衝擊，亞都已連虧損 2 年，停牌不排除與旗下虧損多年的台中亞緻大飯店有關，可能有意在飯店寒冬期調整營運體質。

法人表示，肺炎疫情不確定影響仍在，須慎防回檔修正，短線大盤拚守住半年線，中長期來看，則可觀察大盤能否站穩月線並回補缺口，而 2 月企業營收將陸續公布，預期將面臨衰退風險，短線建議投資人保守操作、不宜過度追價。