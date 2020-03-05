外資及投信同買晶電 台積電、聯電遭逢高調節

台股今 (5) 日大漲逾百點，三大法人同步買超共 31.33 億元，外資期貨也同步加碼，現股方面，晶電獲外資及投信大舉加碼，不過，台積電、聯電雙雙遭外資、投信逢高調節。

三大法人今日買賣超，自營商買超 7.72 億元、投信買超 13.95 億元、外資買超 9.65 億元，其中外資期貨淨多單口數增加 2762 口，來到 2.98 萬口。

個股方面，外資今日分散加碼電子、金融、傳產族群；電子股方面，大買擁 Mini LED 題材的晶電 1.41 萬張、PCB 的金像電 4537 張、IC 設計指標聯發科 4399 張，及砷化鎵族群的穏懋 3086 張、宏捷科 2318 張。

金融股方面，外資買超新光金、玉山金均超過 6000 張、元大金 4900 張，兆豐金、富邦金也獲外資買超逾 3000 張；傳產股則買超中石化 4637 張、造紙大廠榮成、正隆，鋼鐵龍頭中鋼等也獲外資加碼。

另外，值得注意的是，外資今日在 ETF 操作上，雖然買超富邦 VIX 3136 張，但也同步買進元大台灣 50 2667 張。

在外資賣超部分，主要調節對象集中在半導體族群，晶圓代工的台積電 7424 張、聯電 1.72 萬張，記憶體的旺宏 2959 張，封測廠日月光投控 2736 張。

此外，面板雙虎、代工組裝廠也成外資調節對象，外資賣超群創 1.7 萬張、友達 1.5 萬張；代工方面，賣超仁寶 5577 張、廣達 2117 張、和碩 2018 張。

投信除與外資同步買進晶電外，也買超 PCB 相關金像電、台燿、聯茂、華通、南電、欣興等，另外，記憶體的旺宏、威剛，網通的瑞祺電、智邦、散熱的泰碩、奇鋐、連接器的優群、凡甲等個股，也是投信加碼標的。

至於投信賣超，除也與外資同步賣超台積電及聯電外，其餘集中在被動元件，包含華新科、國巨、奇力新、禾伸堂；半導體設備股京鼎、帆宣、致茂也遭投信賣超。