染疫澳籍音樂家曾在國家音樂廳演出 團員、記者須隔離

針對澳洲確診 1 名日前來台的 COVID-19 (武漢肺炎) 病例，疫情指揮中心指揮官陳時中今 (5) 日晚間緊急召開記者會，證實這名 58 歲旅客為澳籍國際音樂家，曾於國家音樂廳演出，目前已掌握團員及 10 名採訪記者等接觸者，須依規定居家隔離。

指揮中心表示，經調查，這名澳籍音樂家入境前雖有咳嗽等症狀，但無疫區旅遊史，他是在 2 月 22 日自英國倫敦經曼谷到台灣，2 月 23 日入境，2 月 27 日晚間因出現咳嗽、流鼻水症狀至診所就醫，並於 3 月 2 日離台，經研判為境外感染。

文化部長鄭麗君指出，這位音樂家曾與國家交響樂團，在 2 月 28 日晚間，於國家音樂廳進行演出，另外，3 月 1 日下午則於較小型的演奏廳參與演出。陳時中表示，音樂家與觀眾的距離超過兩公尺，應該是安全的。

針對多名演出團員接觸者，文化部已聯繫並要求依指揮中心規定進行居家隔離 14 天；此外，該音樂家曾於演出前召開記者會並接受專訪，文化部已匡列 10 位密切接觸者，不過，其中有 2 位外籍記者已離境，而其他國內記者名單將會由國家表演藝術中心聯繫提供給指揮中心，進行後續居家隔離及疫調作業。

鄭麗君表示，晚間接獲指揮中心通知後，立即委請國表藝董事長朱宗慶展開因應防疫措施，首先，已將國家交響樂團近期演出活動全面取消，並立即將國家音樂廳及相關活動空間關閉消毒，提醒民眾注意。

而這名確診的音樂家於 2 日搭乘長榮航 (2618-TW) BR315 航班，當班的空服員原規劃於今天值勤 BR316 布里斯本－台北航班返台，但長榮決定用空機的方式、不載運任何乘客返台，原訂搭乘 BR316 的旅客全數轉搭其他航空公司，空服組員則不安排勤務，並以加大隔離空間及全程配戴口罩的方式返台。