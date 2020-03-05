〈武漢肺炎疫情〉台灣新增2例確診 1人插花課被感染 1人旅菲境外移入

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今 (5) 日宣布，我國新增 2 例 COVID-19 (武漢肺炎) 確定病例，其中案 43 北部 50 多歲女性為日前確診案 39 的插花班同學，研判為群聚事件；另一起案 44 為菲律賓境外移入個案，是一名北部 30 多歲男性。

指揮中心表示，案 43 近期無國外旅遊史，於 2 月 24 日、25 日曾與案 39 一同在插花班上課，且坐正對面，故列為接觸者；個案在 3 月 3 日因發燒及喉嚨痛症狀，由衛生單位安排就醫並住院隔離，4 日採檢通報，於今日確診，研判為群聚事件，案 43 同住家人目前均無疑似症狀，衛生單位已完成採檢，將持續追蹤接觸者。

案 44 則於 2 月 28 日至 3 月 3 日與友人至菲律賓旅遊，3 月 2 日於當地出現胃脹及腹瀉症狀，3 月 3 日返國後因喉嚨乾、倦怠情形至診所就醫，4 日至醫院就醫時，院方發現個案有國外旅遊史且出現症狀故採檢通報，於今日檢驗確診，目前個案已收治負壓隔離病房，同住接觸者無疑似症狀，研判於境外感染的可能性較高。

指揮中心表示，近期國內陸續確診家庭、醫院群聚感染武漢肺炎病例，本土病例數已超過境外移入病例數，且有感染源不明個案，皆為社區傳播的警訊。為降低疫情對企業營運的衝擊，指揮中心今天也發布企業「持續營運指引」。

該指引將疫情情境區分為「現階段 (零星社區感染)」及「發生持續性或廣泛性社區傳播」二大情境，建議企業依疫情情境、風險評估、因應對策、應變組織和緊急聯絡網、持續營運計畫演練可行性五大架構，進行企業內部的持續營運計畫。在風險評估部分，建議企業盤點核心任務、衝擊面，並分別建議從人員、業務、生產、營運進行評估。