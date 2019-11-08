創見Q4營運將優於Q3 明年也會比今年好

記憶體模組廠創見 (2451-TW) 今 (8) 日召開法說會，董事長束崇萬表示，目前 DRAM 與 NAND Flash 價格相對持穩，加上旺季備貨需求帶動，第 4 季營運將優於第 3 季，明年也會比今年好，他並看好，DRAM 與 NAND Flash 跌價循環將結束，明年可望反彈走揚。

束崇萬表示，過去 2 年以來，公司持續去化庫存，剛好 DRAM 與 NAND Flash 歷經一波跌價潮，創見也因庫存管理得宜，存貨損失相對較小。從存貨金額來看，2017 年 6 月時，存貨金額還有近 60 億元，但今年第 3 季已下降至約 17 億元，大幅減少逾 7 成。

束崇萬指出，目前庫存中，約 7 至 8 成為嵌入式產品存貨，而整體庫存正處於相對偏低水位，第 4 季起將調整存貨策略，開始建立庫存。

過去 2 年除積極去化庫存外，創見也積極調整產品佈局，束崇萬表示，由於標準型 DRAM 等商用型營運風險較大風險較大，近來已專注於嵌入型或策略型等高價值產品，追求獲利表現。

從今年第 3 季營收占比來看，標準型 DRAM 由 2017 年的 18.2% 下降至 15.8%，消費型 Flash 由 18.8% 小幅減少至 18.6%，策略型產品由 19.2% 提升至 21%，工控產品也由 43.9% 拉升至 44.6%。

記憶體價格方面，束崇萬也看好，DRAM 與 NAND Flash 歷經過去一年多的跌價，循環週期將至，差不多快進入價格反轉時期，看好明年價格可望反彈走揚。

展望本季，束崇萬表示，由於 NAND Flash 與 DRAM 價格相對持穩，且旺季備貨需求仍在，營運可望優於第 3 季，明年在價格持續改善，且 5G 需求啟動下，看好整體營運將優於今年。