1
新聞
粉絲團
首頁
新聞
頭條
人氣
台股
國際股
Ａ股港股
外匯
期貨
台股
台指期
興櫃
未上市
台股下單
股市Talk
台股股市Talk
國際股市Talk
智慧選股
外匯
新聞
路透即時外匯
交叉匯率
新台幣
人民幣
日元
歐元
研報
全球市場
國際股
美股
陸港股
日股
國際期貨
債券
黃金
全球央行
經濟指標
StockQ
基金
我的基金
基金搜尋
基金排行
債券專區
配息專區
研究報告
基金交易平台
AI 理財
趨勢寶
基金比賽
交易
基金交易
鉅亨基金交易平台
帳戶登入
免費開戶
基金申購
最新優惠
投資雷達
AI 理財
趨勢寶
理財
銀行服務
試算工具
理財新聞
固定收益
部落格
名家專區
人氣排行榜
最新文章
基金老司機
影音
頭條
人氣
台股
國際股
A股港股
外匯
期貨
房產
理財
消費
雜誌
鉅亨新視界
專題
區塊鏈
研究報告
期貨
黃金
〈貴金屬盤後〉Fed意外降息 G7聲明未見具體方案 黃金猛漲3%
鉅亨網編譯許家華
2020/03/04 05:27
facebook comment
FONT SIZE
ICON PRINT
〈貴金屬盤後〉Fed意外降息 G7聲明未見具體方案 黃金猛漲3%
Tag
黃金
降息
Fed
G7
武漢
新冠
肺炎
<
p
facebook comment
FONT SIZE
ICON PRINT
相關新聞
1.
美國武漢疫情擴大 恐衝擊就業市場、貿易、零售
01:28
2.
〈Fed降息二碼〉鮑爾：緊急降息是看到美國經濟面臨風險
01:11
3.
〈Fed降息二碼〉Fed意外降息二碼 川普疾呼：這不 ...
03/03
4.
〈美股早盤〉G7未提疫情具體因應措施 道瓊早盤跌超2百點
03/03
5.
G7聲明將採政策工具支持經濟成長 但未提具體措施
03/03
6.
ECB還能再降息？拉加德上任後的首次大考
03/03
7.
Fed該不該降息？華爾街看法兩極
03/03
8.
瑞士去年Q4 GDP增長下滑至0.3% 疫情恐將導致 ...
03/03