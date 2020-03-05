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〈貴金屬盤後〉全球股市彈漲 黃金收低 唯公債殖利率破1%縮限金價跌幅
鉅亨網編譯許家華
2020/03/05 05:26
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〈貴金屬盤後〉全球股市彈漲 黃金收低 唯公債殖利率破1%縮限金價跌幅(圖片：AFP）
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