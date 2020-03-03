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〈貴金屬盤後〉經歷7年最大單日跌幅後 疫情持續蔓延 黃金迅速回血
鉅亨網編譯許家華
2020/03/03 05:40
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〈貴金屬盤後〉經歷7年最大單日跌幅後 疫情持續蔓延 黃金迅速回血 （圖片：AFP）
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