〈美股盤後〉道瓊週跌逾3500 金融危機以來最慘。(圖片：AFP)Tag美股盤後道瓊那指標普費半蘋果台積電武漢肺炎降息Fed鮑爾<pfacebook commentFONT SIZEICON PRINT相關個股台積電TWS:2330:STOCK中華電TWS:2412:STOCK日月光投控TWS:3711:STOCK微軟USS:MSFT:STOCKGoogleUSS:GOOGL:STOCK臉書USS:FB:STOCK蘋果USS:AAPL:STOCK亞馬遜USS:AMZN:STOCK艾克森美孚USS:XOM:STOCK卡特彼勒USS:CAT:STOCK聯合健康USS:UNH:STOCK波音USS:BA:STOCK摩根大通USS:JPM:STOCK美國運通USS:AXP:STOCKIBMUSS:IBM:STOCKNvidiaUSS:NVDA:STOCKAMDUSS:AMD:STOCK美光USS:MU:STOCK奎爾通訊USS:QCOM:STOCK阿瑪達房地USS:AMAT:STOCK英特爾USS:INTC:STOCK台積電USS:TSM:STOCK日月光USS:ASX:STOCK聯電USS:UMC:STOCK中華電信USS:CHT:STOCK萬事達卡USS:MA:STOCKPayPal Holdings IncUSS:PYPL:STOCK戴爾電腦USS:DELL:STOCKBeyond Meat Inc.USS:BYND:STOCK達美航空USS:DAL:STOCKUnited Airlines Holdings Inc.USS:UAL:STOCK延伸閱讀美股還沒殺完？道瓊連二日崩逾 1900 點的五大原因Fed超級鴿派開降息條件 市場瘋狂對賭3月降息100%