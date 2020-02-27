〈美股盤後〉道瓊上沖下洗震盪收黑 連三日跌逾 2000 點。(圖片：AFP)Tag道瓊那指美股盤後美股標普費半蘋果科技晶片半導體武漢肺炎川普FDAWHO世界衛生組織<pfacebook commentFONT SIZEICON PRINT相關個股台積電TWS:2330:STOCK中華電TWS:2412:STOCK日月光投控TWS:3711:STOCK蘋果USS:AAPL:STOCK臉書USS:FB:STOCKGoogleUSS:GOOGL:STOCK亞馬遜USS:AMZN:STOCK微軟USS:MSFT:STOCK雪佛龍USS:CVX:STOCK艾克森美孚USS:XOM:STOCK美國運通USS:AXP:STOCK3MUSS:MMM:STOCKIBMUSS:IBM:STOCK思科USS:CSCO:STOCK波音USS:BA:STOCKNvidiaUSS:NVDA:STOCK阿瑪達房地USS:AMAT:STOCK美光USS:MU:STOCK奎爾通訊USS:QCOM:STOCK英特爾USS:INTC:STOCKAMDUSS:AMD:STOCK台積電USS:TSM:STOCK日月光USS:ASX:STOCK聯電USS:UMC:STOCK中華電信USS:CHT:STOCK迪士尼USS:DIS:STOCK特斯拉USS:TSLA:STOCK延伸閱讀川普投顧信心喊話：股市開始看來很不錯美股還沒殺完？道瓊連二日崩逾 1900 點的五大原因穩定民心！川普：週四上午召開武漢肺炎疫情記者會