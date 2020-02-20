〈美股盤後〉中國刺激措施連發！台積電ADR大漲 三大指數刷新高 (圖片：AFP)Tag美股盤後道瓊那指標普費半蘋果特斯拉武漢肺炎冠狀病毒新型冠狀病毒確診死亡Fed聯準會會議紀要LPR<pfacebook commentFONT SIZEICON PRINT相關個股台積電TWS:2330:STOCK中華電TWS:2412:STOCK日月光投控TWS:3711:STOCK蘋果USS:AAPL:STOCK臉書USS:FB:STOCKGoogleUSS:GOOGL:STOCK網飛USS:NFLX:STOCK亞馬遜USS:AMZN:STOCKNvidiaUSS:NVDA:STOCKQorvo Inc.USS:QRVO:STOCK思佳訊USS:SWKS:STOCK博通USS:AVGO:STOCK美光USS:MU:STOCK英特爾USS:INTC:STOCK奎爾通訊USS:QCOM:STOCK台積電USS:TSM:STOCK日月光USS:ASX:STOCK聯電USS:UMC:STOCK中華電信USS:CHT:STOCK花旗集團USS:C:STOCK摩根大通USS:JPM:STOCK美國銀行USS:BAC:STOCK富國銀行集團USS:WFC:STOCK特斯拉USS:TSLA:STOCK台灣國際航電USS:GRMN:STOCKBlue Apron Holdings Inc. Class AUSS:APRN:STOCK延伸閱讀馬斯克不爽！比爾蓋茲人生第一台電動車選保時捷武漢肺炎堪比車諾比核災？華爾街：最糟糕的時刻尚未到來Fed一月會議紀要：利率不變 回歸2%通膨 關注武漢肺炎武漢疫情成最後稻草 中國政府傳接管海航集團