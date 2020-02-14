才說不缺錢！特斯拉宣布發行 20 億美元普通股

鉅亨網編譯羅昀玫 2020年2月14號4點28分

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 一月底信誓旦旦表示，手頭現金無虞，沒有融資必要，未料，不到幾週後，特斯拉宣布計畫發行 20 億美元普通股。

特斯拉週四 (13 日) 宣布計畫發行 20 億美元普通股，計劃將募集的資金進一步加強其資產負債表，以及用於一般公司用途。

特斯拉週四 (13 日) 宣布計畫發行 20 億美元普通股，而執行長馬斯克 (Elon Musk) 將參與認股，最多認購 1000 萬美元的股票，董事會成員埃里森 (Larry Ellison) 也將購買高達 100 萬美元的股票。

InsiderScore 網站曾統計，馬斯克歷來只要買進特斯拉持股，特斯拉股價在接下來 3 個月內平均漲幅達 41%，被視為可靠的短期買進訊號。

受此消息激勵，特斯拉 (TSLA-US) 週四股價上漲 6% 至盤中高點，在過去三個月和六個月中，特斯拉股價分別上漲了約 120% 和 225%。本月初，特斯拉股價一度達到每股 968.99 美元。

上月底特斯拉發布最新財報後，特斯拉執行長馬斯克曾明確提到，儘管該公司股價飛漲，但沒有籌集資金的計劃。

馬斯克稱：「我們不會人為地阻礙自身進步。儘管如此，籌集資金沒有任何意義，因為企業成長有如此增長，我們希望仍能產生現金。」

馬斯克定位將中國市場成特斯拉今年發展重心，但武漢肺炎疫情攪局，上海超級工廠 Model 3 產能與交車恐將推遲。

Wedbush 分析師 Dan Ives 對特斯拉此舉表示讚賞：「這是一個明智的戰略舉措。它消除了現金短缺的任何末日場景。」