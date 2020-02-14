〈美股盤後〉Fed限縮Repo操作 美控華為盜竊商密 道瓊跌逾100點 (圖片：AFP)Tag道瓊那指標普費半武漢肺炎Repo聯準會Fed美國疾病管制署華為<pfacebook commentFONT SIZEICON PRINT相關個股鴻海TWS:2317:STOCK台積電TWS:2330:STOCK中華電TWS:2412:STOCK日月光投控TWS:3711:STOCK永利渡假村USS:WYNN:STOCK金沙集團USS:LVS:STOCK英美資源集團USS:AAL:STOCK臉書USS:FB:STOCKGoogleUSS:GOOGL:STOCK蘋果USS:AAPL:STOCK網飛USS:NFLX:STOCK亞馬遜USS:AMZN:STOCK微軟USS:MSFT:STOCK英特爾USS:INTC:STOCKNvidiaUSS:NVDA:STOCK奎爾通訊USS:QCOM:STOCK賽靈思USS:XLNX:STOCK美光USS:MU:STOCKAMDUSS:AMD:STOCK台積電USS:TSM:STOCK日月光USS:ASX:STOCK聯電USS:UMC:STOCK中華電信USS:CHT:STOCK花旗集團USS:C:STOCK摩根大通USS:JPM:STOCK美國銀行USS:BAC:STOCK富國銀行集團USS:WFC:STOCK阿里巴巴USS:BABA:STOCK思科USS:CSCO:STOCK阿瑪達房地USS:AMAT:STOCK延伸閱讀〈分析〉為何鮑爾稱下輪衰退Fed仍將採用QE？兩張圖見端倪玩兩面手法？中國拒絕美國醫療團隊協助中國確診病例連八降 世衛：勿過度解讀 為疫情惡化做好準備才說不缺錢！特斯拉宣布發行 20 億美元普通股