暴跌17%！武漢疫情波及特斯拉 陸製 Model 3 推遲交車 

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 警示，武漢疫情將推遲其上海超級工廠 Model 3 產能與交付，週三 (5 日) 其股價應聲暴跌 17% 至每股 734.70 美元，終止連 6 日漲勢。

特斯拉股價走勢圖 (圖片：investing)

昨日領軍衝高那指的特斯拉，成為今日該指數最大的拖累，週三 (5 日) 特斯拉遭逢戲劇性的反轉，特斯拉受到武漢疫情波及，上海工廠宣告延後開工，面臨推遲交車的狀況。

特斯拉公司全球副總裁陶琳於官方微博宣布，受到上海超級工廠開工延期影響，原訂春節後 2 月初交付的中國國產 Model 3 新車將延後交車。

特斯拉今年迄今特斯拉成為大飆股，截至週二收盤股價已上漲 206%，華爾街空軍消息不斷，認為特斯拉高飛的股價，堪比 2017 年比特幣泡沫，知名放空機構香櫞，更將特斯拉喻作華爾街的新賭場。

Needham 分析師 Rajvindra Gill 在一份報告中警告稱，與許多領先的科技公司相比，特斯拉股票本益比處於極高的水平，建議投資人賣出。

Gill 嘆道：「我們從未見過如此迅速股票飛漲，很少地考慮過去的基本面或財報記錄。」

投行 Canaccord Genuity 將特斯拉的評級從「買入」下調至「持有」。

Canaccord Genuity 分析師 Jed Dorsheimer 寫道：「鑑於仍處停工狀態的中國超級工廠，每週中國製造的 Model 3 產量預期為 3000，我們認為第一季產能可能會重設，因此可能反映在股票估值中。」