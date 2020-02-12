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疫情發威 保有三類資產抗波動
鉅亨網記者鄭心芸
2020/02/12 14:00
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市場波動加劇，現階段可保有新興國家當地公債、貨幣避險、作多日圓等三項配置。(圖:AFP)
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公債
日圓
貨幣避險
新冠病毒
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