和大1月營收回升至3個月高點 嘉義廠擴產計畫不變

電動車零組件供應商和大 (1536-TW) 今 (10) 日公布 1 月合併營收 5.17 億元，月增 20.68%，年減 7.68%，回升至 3 個月來高點，反映特斯拉上海廠的拉貨需求，儘管近期中國因武漢肺炎延後開工，恐推延生產進度，不過，和大強調，為因應電動車客戶需求擴產嘉義大埔美廠的計畫仍不變。

和大董事長沈國榮指出，為滿足電動車廠訂單成長需求，將持續加碼投資嘉義大埔美廠的擴產計畫，儘管市場預期特斯拉中國生產 Model 3 進度造成延遲，但影響並不大。

和大嘉義大埔美一期廠規劃 15 條產線，目前已完成 8 條，7 條測試中，預計 6 月可全面啟動投產，成長動能無虞。

沈國榮看好，今年和大營收將重回 2018 年 70 億元的規模，尤其嘉義廠全自動化將帶動毛利率走揚，獲利能力逐漸轉強。

特斯拉力拚今年交車數突破 50 萬輛大關，成長超過 30%，其中，以平價休旅車款定位的 Model Y 量產時間進度超前，出貨時間提早 3 個月，最快 3 月起開始交車。

法人指出，市場高度期待 Model Y 的銷售表現，尤其 Model Y 與 Model 3 約有 75% 零組件相同，預料原先 Model 3 供應鏈將持續受惠。