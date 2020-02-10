危機入市何時進場，買什麼？

武漢肺炎突發黑天鵝打亂台股鼠年多頭節奏，記住不要與多數人同一思考，逆向投資才是因應之道。

先不說疫情的嚴重對台股衝擊。最主要是台股去年大漲 2300 點創 2009 年以來最佳年度績效，漲太多遭逢黑天鵝觸發獲利了結賣壓，本波修正 1/2 約 1100 點都不為過。歷史借鏡，2009 年因金融海嘯後資金寬鬆及景氣復甦，當年台股大漲 78.3%，如此巨大漲幅逾保持隔年多頭格局，唯一途徑就是先蹲後跳。2010 年台股又漲 9.6%，這個結果令投資人滿意，但那一年出師不利，元月從 8188 點跌到 7640 點，下跌 548 點或 6.7%，接著 2 月又跌到 7436 點或 2.6%，最低曾來到 7080 點，整個波段從最高 8395 點下修 15.7%。2010 年黑天鵝是希臘引發歐債危機，一度使台股展望蒙塵，那時候 1～2 月的重挫也充斥偏空思維，但適度換手籌碼沉澱，2010 年的年底 12 月台股高點來到 8990，較年初高點 8395 更高出 7%。於是從年初 8395 點抱到年底 8990 點的人賺到 7%，可是勇敢於年初低點 7080 佈局的人可大賺 27%，後者多出的 20% 績效是靠逆向思考。

先蹲後跳漲得更多

我們冷靜分析流行病風險每年造成的經濟損失 5000 億美元，佔全球總收入的 0.6%，讓投資人瞭解每人的收入當中有近 1% 用於支付流行病費用，所以造成的經濟損失是正常現象。2003 年 SARS 造成全球經濟損失 400 億美元，2006 年禽流感爆發使全球 GDP 總值降低 0.1%。實際損失金額都是全球經濟可以承受，結果比當時恐慌的預期輕微，換言之媒體傳播及人性恐懼放大實際的影響。2003 年 SARS 使陸股上證指數一度與全球股市脫鉤，自疫情爆發的 4 月高點 1649 跌到 11 月低點 1307，下跌 20.1%，這半年陸股與全球股市不同步，更加深 SARS 疫情打擊大陸經濟的說法。可是 2004 年 4 月上證卻大漲創 1783 點高峰，完全收復 SARS 失土。陸股尚且如此，更何況台股，2003 年初伊拉克戰爭又馬上爆發 SARS，從 5141 跌到 4044 點，下跌 21.3%，但先蹲後跳年底漲到 6182 點，不僅回失土又比年初高點多出 1 千點。兩岸股市 2003 年表現說明 SARS 的利空是短期效應，一旦疫情獲得控制，民眾消費及廠商生產都加速彌補過來，當然促使跌深股價報復性上漲。



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