中國1月CPI年增5.4% 逾8年新高、PPI達0.1% 創7個月新高

週一 (1 日) 中國統計局公布 1 月 CPI 年增 5.4%，創 2011 年 10 月以來最高水準，預期 4.9%，前期 4.5%；其中，城市上漲 5.1%，農村上漲 6.3%；食品價格上漲 20.6%，非食品價格上漲 1.6%。

資料來源: 中國統計局

1 月份，食品菸酒類價格年增 15.2%，是影響 CPI 上漲的主因，影響約 4.52 個百分點。最受關注的畜肉類價格則是年增 76.7%，影響 CPI 上漲約 3.38 個百分點，其中，豬肉價格飆漲 116%，影響 CPI 上漲約 2.76 個百分點。

中國統計局指出，CPI 進一步上漲主要是受到春節、新型冠狀病毒肺炎疫情，以及去年春節在二月，一月基期較低等因素影響。

至於市場擔心的禽流感方面，雞蛋、雞肉和鴨肉供應充足，價格分別年減 3.7%、1.7% 和 1%，暫時未有明顯衝擊。

此外，湖北省 1 月份 CPI 年增 5.5%，漲幅與整體數據相當，反映當地市場保持供應穩定物價工作方面有積極成效。

PPI：

中國 1 月份 PPI 年增率 0.1%，創 7 個月以來新高，預期 0%，前期為衰退 0.5%。

資料來源: 中國統計局

中國 1 月份工業生產者出廠價格 (PPI) 中，生產材料價格年減 0.4%，降幅比前一個月縮小 0.8 個百分點；其中，採掘工業價格上漲 4.7%，原物料工業價格下降 0.8%，加工工業價格下降 0.6%。

至於生活材料價格年增 1.3%，漲幅與前一個月相同，影響 PPI 上漲約 0.35 個百分點；其中，食品價格上漲 5.1%，衣著價格下降 0.3%，一般日用品價格保持不變，耐用消費品價格下降 2.3%。