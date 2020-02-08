著名經濟學家：中國今年第1季恐出現零成長

超過 30 年來一直是機構投資人年度調查居首的經濟學家、Evercore ISI 主席 Ed Hyman 表示，他認為中國今年第 1 季的經濟恐怕是零成長。

Hyman 指出，美股週五 (7 日) 下挫，顯示新冠病毒疫情的憂慮仍未消退。他表示，中國經濟的確在放緩，情況令人擔憂。

Hyman 認為，問題的關鍵不在病毒本身，而是它對貿易的衝擊。「人們不出門，他們不消費，而這尤其對中國造成傷害。」

相較之下，他認為美國經濟所受的影響不大，美國經濟依然非常穩固。

Hyman 發表評論之際，有報導稱，中國政府可能因疫情爆發而下調 2020 年經濟增長預期，上週 JPMorgan 下調他們對中國經濟成長的預測，標普全球評級 (S&P Global Ratings) 週五也發布報告，將中國全年 GDP 預期由 5.7% 降至 5%。

根據上個月中國國家統計局數據，去年全年中國經濟成長為 6.1%，這是 1990 年以來最慢增速。其中，第 1 季的 GDP 為 6.4%。

根據中國國家衛生委員會的數據，起於武漢的新型冠狀病毒，在中國已造成 3.1 萬人以上感染，636 人死亡。

對疫情的憂慮也造成近兩週的美股動盪，道瓊指數累計下挫逾 700 點。股市本週有所反彈，但是週五市場持續受挫。

Hyman 認為，目前美股拋售情況有點過度，若參考 2003 年 SARS 時期，當時美國經濟呈現成長加速。

美國聯準會在週五發布的致國會半年度報告中指出，新型冠狀病毒疫情對美國經濟前景構成「新的風險」，主因是考慮到中國的經濟規模，若中國陷入巨大困境，就可能經由風險偏好降溫、美元升值，以及貿易萎縮和大宗商品價格下跌，而波及美國和全球市場。