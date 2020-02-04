〈中國防疫升級〉杭州、鄭州相繼半封城恐衝擊生產 鴻海重申2/10復工目標不變

中國武漢肺炎疫情升溫，杭州實施「封閉式管理」、鄭州也傍晚也下令「閉環管理」，而組裝代工大廠鴻海 (2317-TW) 在二個地點均設有生產基地，現更傳出鴻海復工進度可能因此延後，對此，鴻海發出三點聲明，強調 2 月 10 日復工目標不變。

武漢肺炎疫情升溫，中國杭州市今天凌晨宣布對當地社區實行「封閉性管理」、嚴控外來人員車輛等 10 項防疫措施，鄭州也在傍晚 4 點宣布，行政區域內的黨政機關、企事業單位、居民小區 (村) 實行閉環管理，並落實 6 項防疫政策。

而鄭州是鴻海組裝 iPhone 的大本營，根據去年年報揭露，鴻海在鄭州轉投資包含富泰華精密電子 (鄭州)、富鼎精密工業 (鄭州)、福士瑞精密工業 (鄭州)、鴻富勝精密電子 (鄭州)、鴻富錦精密電子 (鄭州) 等近 20 家公司，業務涵蓋智慧手機、網通設備、零組件等硬體製造，以及軟體、運輸、顧問服務等項目。

而鴻海相關企業包括宏訊電子工業 (杭州)、統合電子 (杭州)、鴻富創新 (杭州)、鴻泰精密工業 (杭州)、杭州准時達供應鏈管理、杭州疆域創新醫療科技、富夢網 (杭州) 等 7 家公司，業務多為網通設備及零組件等製造。

不過，市場擔憂，受到疫情衝擊，鴻海可能會延後復工，恐影響 iPhone 生產及出貨情形，但對此，鴻海發出聲明強調，中國主要廠區維持全面 2 月 10 日復工目標不變，且目前已掌握各地政府的管控政策，有助於集團復工準備。