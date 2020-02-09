〈台股風向球〉熱錢強湧撐住賣壓 黑天鵝效應大盤事易跌難漲

上周台股有撐，加權指數周線翻紅，周漲 117.71 點，法人表示，恐慌賣壓明顯減緩，關鍵在於「熱錢」，不過，由於武漢肺炎疫情尚未獲有效控制，且中國封省封城狀況加劇，上周五美股又回檔，黑天鵝效應本周恐將持續籠罩股市，加上多家電子大廠法說也恐陸續下調財測、華為禁令寬限將到期等不確定因素，台股本周易跌難漲。

法人認為，股市壓力來自整體經濟面下修，武漢肺炎勢必衝擊今年中國與全球的經濟成長率 (GDP) ，進而使國內出口、電子廠商出貨等同步受到修正。

所幸，目前股市並非沒有好消息，美中貿易戰協商仍正面發展，加上市場資金充沛，多國央行陸續宣布降息，各國政府帶頭做多，寬鬆環境有利風險性資產需求，政府持續帶頭做多。

上周五美股再度陷入整理，費城半導體指數跌幅最重達 2.37%，反映中國封城、封省，令華爾街對中國經濟情景趨於憂心，不利本周台股。

外資過去一周對台股也不給力，雖一度轉買，但合計賣超近 70 億元，期貨淨多單再度減碼 950 口至 36062 口，加上投信與自營商等未見回頭買超，法人建議，投資人仍須謹慎因應市場變化，在大型法人未積極加碼前，不過度追價。

本周市場除持續聚焦武漢肺炎在中國的發展狀況及各國的因應措施，2 月 10 日後復工與否，對盤勢仍造成考驗。

接下來將進入美國超級財報周，法人認為，去年第四季通訊、金融和公用事業等可望維持成長；不過美國對華為禁令寬限期將在 2 月 17 日到期，若未能再延長，對台廠供應鏈也是另個壓力。

而國內則有多家公司本周將召開法說會，包括台郡、創意、聯詠、義隆、穩懋和玉山金等，市場聚焦各家財測目標。

永豐投顧認為，目前大盤優勢在散戶籌碼乾淨，上市融資自 1 月 30 日鼠年開紅盤以來大減 81 億元，融資餘額 1324 億元，創 9 月 23 日以來新低水準，預料本周指數空間在 11550 點至 11700 點間。