企業內部拋售潮再現 美股崩盤閃紅燈？

隨著美股不斷創新高，崩盤似乎不遠於前？數據公司發現，企業高層及高階管理人員似乎已加快腳步拋售自家公司股票。

標普 500 已連續四天走高，且自去年 9 月底以來，標普 500 漲勢更讓股價估值升至近 20 年最高水平，使得企業人士乘勢加快拋售腳步。根據 Washington Service 統整數據，近四天來，每一筆買入就會出現五筆內部拋售，幾乎是 2017 年初以來的最高水平。

(圖：Bloomberg)

事實上，這波股票拋售潮與 2018 年的情況類似。2018 年 1 月美股觸頂後，同年 10 月便陷入了企業拋售潮。《彭博》認為，儘管企業拋售股票也有其他可能因素，但內部高層的拋售舉動特別值得注意。

Oakbrook Investments LLC 的聯合首席投資長 Peter Jankovskis 表示：「廣義來看，賣方多於買方在某種程度上與股價估值有關，隨著市場表現持續走高，這確實勾起警訊。」

週四 (6 日) 標普 500 收於歷史高位，其上週跌幅抵消了今年以來的漲幅。儘管逢低買入是普遍趨勢，不過花旗 (Citi) 和小摩 (JP Morgan) 策略師皆敦促投資人不要順勢追漲。

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