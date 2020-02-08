聯發科報佳音、中國連封四省、台塑下調Q1展望 本周大事回顧

聯發科在本周五 (7 日) 舉辦法說會，執行長蔡力行看好今年全球 5G 手機預估量，將達 1.7 億至 2 億支，市占率目標 40%；隨著武漢肺炎疫情持續擴大，中國封省數量達四省，下周復工防疫成考驗；台塑、台化因中國客戶延後開工影響，均下修 Q1 營收展望；台股本周收紅，上漲 117.71 點或 1.02%，以下是本周大事回顧：

聯發科上調 5G 手機數量高標至 2 億支 Q1 營收估季減 7%-15%

手機晶片大廠聯發科本周五 (7 日) 舉辦法說會，執行長蔡力行表示，先前預估今年全球 5G 手機約 1.4 億支，但現在看起來更樂觀，預估量達 1.7 億至 2 億支，而聯發科晶片市占率目標為 40%，估首季營收約 550 億至 602 億元，季減 7%-15%，年增 4%-14%，全年營收則可望續揚，獲利持穩。

聯發科 5G 晶片價格帶完整，除了旗艦級天璣 1000、中高階天璣 800 系列外，第 3 季將針對大眾市場推出更平價的 5G 新品，毫米波解決方案則預計在今年為 2021 年的終端產品做準備。

武漢肺炎疫情持續蔓延 中國已連封四省

截至昨日 24 時，全球新型冠狀病毒肺炎累計確診病例 34546 例，累計死亡病例達 722 例，中國四省包括湖北省、遼寧省、江西省、安徽省，皆採取封省防疫措施，市場憂心，全球供應鏈短期恐面臨中斷危機，且復工後各省政府的防疫壓力將持續加大。

中國客戶延後開工影響 台塑、台化下修 Q1 展望

受到武漢肺炎疫情影響，台塑、台化首季均因中國客戶延後開工，影響市場需求，同步下修第 1 季營收展望，由優於去年第 4 季、下修至較去年第 4 季衰退，並認為若疫情獲得控制，使客戶如期在 2 月 10 日開工，可望啟動庫存回補需求，但仍有待觀察。

外媒指鴻海下調今年營收展望 鴻海：未正式對外提供財測數字

鴻海周四 (6 日) 舉辦法說會，外媒指出，因疫情持續影響，鴻海針對今年營收展望，從今年年增幅 3%-5%，下調至 1-3%，不過，鴻海回應，未正式對外提供財測數字。

此外，據外媒報導，富士康 iPhone 的生產基地在中國鄭州，工廠將在 10 日復工，但為防堵疫情，富士康將對返回員工實行兩週隔離作業，深圳廠部分，鴻海也在昨日致信該廠員工，在 2 月 10 日農曆春節假期結束後，暫時不要回到工作崗位。

面板價格止跌回升 友達今年營運正向看

面板大廠友達周四 (6 日) 舉辦線上法說，展望未來，董事長暨執行長彭双浪表示，去年第 4 季面板產業景氣露出曙光，包含中韓廠商減產關廠等，加上貿易戰和緩，去年底終端需求優於預期，讓部分面板價格止跌回升，今年也有日本東京奧運等運動賽事，可望推升需求成長，營運可望優去年。

此外，友達也在周三 (5 日) 宣布，將收購工業電腦凌華 5%-30% 股權，期望拓展面板產業生態系，加速場域經濟發展，法人分析，對友達將有三大效益，包含客戶多元化、面板逆風下加速價值轉型提升獲利、以及打造產業生態系拓展版圖。

聯電 Q1 淡季不淡 今年營運將優產業平均

晶圓代工廠聯電周三 (5 日) 召開法說，預估首季產能利用率約 9 成，晶圓出貨量、產品平均單價 (ASP) 估持平，法人估營收將與去年第 4 季持平，淡季不淡；聯電並預期，今年晶圓代工產值將年增 7-9%，而聯電受惠日本新廠加入營運帶動，今年表現將優於晶圓代工產業平均。