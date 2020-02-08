〈武漢肺炎疫情〉澳門賭場關閉 永利度假村日損260萬美元

由於新型冠狀病毒疫情爆發讓澳門關閉賭場，永利度假村 (WYNN-US) 每天損失數百萬美元。

永利 CEO Matt Maddox 在財報電話會議上透露了成本，他說：「在賭場關閉期間，我們的營業費用消耗每天大約為 240 至 260 萬美元。」該公司在澳門擁有 12200 名員工。

澳門至少有 10 例確診病例。該病毒迄今已造成至少 630 人死亡，感染 31400 多人，主要在中國。在發現一名澳門確診冠狀病毒患者是從事賭博業後，澳門政府下令暫停賭博及其他相關產業約 2 週。

對於賭場經營者來說，這是個壞消息。賭博是澳門的命脈，澳門半自治的中國特區，依賴數百萬來自中國大陸的遊客。但是最近發生的全球醫衛緊急情況嚇跑了遊客，並威脅了澳門經濟中心的商業模式。

永利比其他主要賭場經營商具有更大的風險。穆迪投資者服務公司 (Moody's Investors Service) 分析師表示，與諸如金沙 (Sands) (LVS-US) 或米高梅 (MGM-US) 之類的競爭對手相比，該公司在澳門的「相對曝險度最高」，主要是因為該公司在當地創造更多的整體營收。

永利 2019 年全年營業獲利為 66 億美元，其中約 70% 來自澳門的兩處賭場。

Maddox 說，永利在週三 (5 日) 午夜關閉賭場，從那以後，高管們一直與當局「每日進行對話」，討論如何抑制疫情爆發。

他在財報電話會議中指出，該公司「目前只在乎員工、客戶和整個澳門社區的健康和安全」。

不過他也指出，該公司仍然有一家酒店和一些餐廳供「澳門僅餘的少數客人」使用。

Jefferies 分析師在週五 (7 日) 給客戶的報告中寫道，永利的高管們「沒有提供」讓澳門賭場重新開業的「確切日期」，也沒有提出任何削減人員成本的計劃。

分析師補充說：「在疫情獲得控制之前，該病毒將持續成為利空。」