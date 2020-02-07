〈日月光法說〉Q1淡季營收估減14% 5G驅動樂看今年整體表現優於產業

日月光投控 (3711-TW) 今 (7) 日召開法說會，雖受武漢肺炎疫情影響，仍樂觀看待今年展望，日月光投控預期，5G 將成今年驅動營運成長最大動能，封測、電子代工業務獲利能力都將較去年提升，今年整體表現將優於產業，而中國廠區估第 1 季底員工將全數返工，第 1 季整體稼動率將達 75-80%，仍低於上季；法人估，日月光第 1 季營收將季減約 13-14%，毛利率也同步下滑。

日月光投控預估，第 1 季封測事業新台幣營收將介於去年第 2 季與第 3 季間，相當於季減約 2-14%，毛利率則略高於去年第 2 季的 18.6%；電子代工業務第 1 季新台幣營收將與去年同期相近，相當於季減約 28%，營益率則將略低於去年同期的 2.1%。

日月光投控指出，第 1 季產能利用率估約 75-80%，不過，由於受武漢肺炎疫情影響，營運面臨高於平常的風險，財測結果也可能有變動，若疫情擴大，將對營運造成影響。就目前財測數字來看，法人估，日月光投控第 1 季營收估約在 1000 億元左右，季減約 13-14%，毛利率估約 15-17%，皆低於去年第 4 季。

對於武漢肺炎疫情，日月光投控指出，中國廠區延後開工，員工交通受阻是問題之一，開工後，許多員工可能無法及時回到工廠，估初期員工返工率約 70-75%，2 月底可望增加至 80-85%，今年第 1 季末所有員工才可望全數回歸。

展望今年，日月光投控財務長董宏思表示，即便有武漢肺炎疫情的不確定因素影響，仍樂觀看待今年展望，看好 5G 應用將是今年驅動所有業務成長的最大動能，其中，SiP 今年可延續去年成長動能，且封測、電子代工業務獲利能力都將較去年提升，有信心今年營運將優於產業平均值，也優於其他同業。