下周汽柴油估再降近1元 台塑化、中油跌價損失壓力大

中國新型冠狀病毒疫情蔓延，航空公司紛紛取消或減少航班，亞洲用油需求驟降，國際油價持續走跌，預期下周國內油價連四降，根據中油油價公式計算，汽、柴油每公升估再調降 0.9 元、1 元，創近 13 個月以來的新低，台塑化 (6505-TW) 及中油的跌價損失壓力也持續擴大。

武漢肺炎疫情擴大，亞洲觀光、航運等產業成為重災區，導致本周國際油價進一步走跌，依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施，預估汽、柴油下周起每公升將調降 0.9 元、1 元。

除了觀光、航空產業首當其衝，台塑化及中油短期也面臨庫存及在途原油的跌價損失，隨著中國各大城市實施封閉式管理，國內石化業者農曆年後遲遲等不到補貨行情，客戶是否能如期在 2 月 10 日開工，啟動庫存回補仍有待觀察。

國際油價探底，石油國輸出組織與夥伴國（OPEC+）建議每日擴大減產 60 萬桶，以抵銷武漢肺炎對原油需求的衝擊，不過傳出該提議遭俄羅斯反對。此外，沙烏地阿拉伯已經決議大幅下調對亞洲的原油售價，IHS Markit 能源市場分析師示警，若沙國再不減產，Brent 油價將跌破 50 美元支撐。

繼本周汽、柴油價格調降 0.9 元、1 元後，根據估算，下周 92 無鉛汽油每公升將來到 25 元、95 無鉛汽油 26.5 元、98 無鉛汽油 28.5 元、超級柴油 22.7 元。以一般汽車油箱平均加滿 50 公升來算，車主兩周以來可望省下約百元油費，不過，實際油價依中油 2 月 9 日公布為準。