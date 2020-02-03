保戶必知！武漢肺炎哪些保險有保有理賠

武漢肺炎疫情嚴峻，根據中央流行疫情指揮中心表示，截至目前 (2/3) 為止，中國已確診 1.7 萬人、361 例死亡。台灣累計通報個案已達 1007 名，含 10 名確診。目前除了哪裡還能買到口罩之外，民眾最想知道的就是武漢肺炎哪些保險項目有保、有理賠？可囊括、不被除外？

實支實付醫療險

宏泰人壽直營業務部副總經理張秀娟表示，由於人人聞之色變的武漢肺炎屬於傳染病，許多早期 (民國 86 年以前) 投保的實支實付型醫療險，針對法定傳染病是除外的，因此要檢視自己的保單條款確認。

目前各大壽險公司的所有住院醫療險保單不論是實支實付型或日額型醫療險大多已將法定傳染病納為保險範圍 (並未列為除外責任)，因此保戶如因法定傳染病住院治療，將依契約條款各項醫療給付項目的約定承擔給負責任。

若是本次疫情保戶不幸確診，並於醫院入住負壓隔離病房治療時，住院治療期間也將比照加護病房給付項目予以審核辦理給付。

旅平險

面對武漢肺炎的威脅，這段期間最好不要安排出遊，但如果真的有必須前往的出差或出遊行程，張秀娟提醒，務必記得先投保旅平險，並且要注意海外疾病醫療的額度保障要足夠，以因應萬一人在海外時必須負擔的醫療費用。海外急難救助保障最好也一併審視，要有提供醫療協助的部分，包括：協助安排當地就醫或緊急運送回國診治，安排及負擔親友探視及當地住宿、安排及負擔未成年子女返國等。

壽險

張秀娟表示，本身就有投保壽險的民眾，倘若不幸罹患武漢肺炎導致身故或失能，壽險也會有一次性的理賠金。

至於壽險的理賠金在投保前就要和壽險顧問討論清楚，畢竟投保壽險的多半是家中經濟支柱，一旦遭逢不幸時，遺留下來的保險理賠金必須要能因應家中開支，包含子女和父母這些需要被照顧的家庭老弱成員所需的生活費用。