〈武漢肺炎疫情升溫〉四大壽險公司納入保障範圍 理賠升級、從寬處理

武漢肺炎延燒，各壽險公司也都啟動應變措施，其中，富邦金 (2881-TW) 旗下富邦人壽及全球人壽、三商美邦人壽、宏泰人壽等四大壽險公司都宣布，醫療險皆將武漢肺炎納入保障範圍，且理賠升級、從寬處理。

據中央流行疫情指揮中心指出，截至 30 日中午，台灣已有 8 例新型冠狀病毒確診病例，各壽險公司除了因應武漢肺炎啟動緊急防疫措施，對於保戶權益也都優先處理。

富邦人壽、全球人壽、三商美邦人壽、宏泰人壽皆表示，針對此次確診武漢肺炎的保戶，療程中若入住「負壓隔離病房」，其住院醫療險將比照「加護病房」給付，保戶在出院時請醫師於診斷證明書加註入住「負壓隔離病房」的日期即可；其中，富邦人壽的部分，另有購買手術保障的保戶，因治療必要施行插管處置者，比照氣切手術給付手術醫療保險金，提高保戶的保障內容。

此外，四家壽險業者也都表示，已投保住院醫療險（日額型或實支實付型）的保戶，若感染法定傳染病住院者，各項住院醫療保險商品未將「法定傳染病」列為「除外責任」，保戶於保單生效後若遭感染並因而住院者，皆可申請住院醫療理賠給付。

為給予保戶便捷的理賠申請服務，富邦人壽融通保戶以傳真、E-mail 等管道提出申請，如有需要保戶提供文件正本或相關補充資料，可採後補方式提供。公司官網亦成立「法定傳染病（嚴重特殊傳染性肺炎）」專區，公告相關應變措施訊息，包含保費繳交、保全服務、理賠作業及服務單一窗口等四大類資訊，供保戶主動查詢。

全球人壽、三商美邦人壽、宏泰人壽也皆表示，若疫情等級為第二級、第三級 (或相當等級) 時，保戶得個別檢具證明文件向本公司申請緩繳保費 3 個月；當疫情擴大為第四級 (或相當等級) 時，疫區內的保戶不須個別申請，統一由本公司依據政府所宣布的區域，主動給予保費緩繳。

全球人壽、三商美邦人壽、宏泰人壽同時也針對想要辦理解約、保單借款，及給付滿期金或還本金等保全服務，在疫情期間設置單一窗口負責受理相關業務，並通融保戶得以傳真方式提出申請，方便保戶行使保單權利。

全球人壽行政長黃宏杰進一步提醒民眾，應隨時注意衛福部、中央流行疫情指揮中心的疫情資訊並配合辦理各項防疫工作，一定可以讓防疫工作保持良效。並提醒大家落實勤洗手、外出配戴口罩等良好衛生習慣，及避免出入人多的區域與接觸野生動物及禽鳥，以降低感染風險。