〈每日外資外匯觀點〉非農數據有望吹順風 美元指數多頭占上風

本周美國公布的經濟數據接連表現強勁，上周初領失業救濟金 20.2 萬人優於預期，周四激勵美股再創新高，美元指數一度突破 98.5，創去年 10 月中以來新高；周五市場關注美國非農就業數據公布，以及美國總統川普就彈劾案無罪結果發表談話。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

截至 2 月 1 日當周，美國申請失業金的人數降至 9 個月以來的最低點。媒體調查顯示，美國 1 月非農就業人數預期增加 16.3 萬，失業率將維持在 3.5% 的近 50 年低點；除了就業新增之外，薪資漲幅也是關鍵，美國 1 月平均每小時工資月增率預期為 0.3%。分析師指出，假如美國非農報告表現強勁，美元有望進一步上漲。

Monex Europe 外匯市場分析師 Simon Harvey 表示，美國經濟與其他發達市場相比仍處於非常強勁的地位。

經紀商 XM 認為，非農數據可能將美元推升更高，儘管目前美國也有肺炎疫情傳出，但美國勞動力市場 2020 年初仍維持緊俏，非農新增就業數據有待市場解讀。

FXDailyreport 網站指出，美元指數突破 98.25 壓力後，多頭占據上風，若本周周線能收在 98.25 以上，將有望持續上漲，在非農就業數據公布後，市場將有所反應。

至於歐元，FX Street 分析師 Yohay Elam 認為，目前美國與歐元區的經濟差異，令歐元感到壓力，一旦今晚公布的非農數據樂觀，預期歐元將失守 1.10 關卡，下看 1.0981。