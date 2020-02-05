〈每日外資外匯觀點〉疫情恐慌全球大爆發 或許正是市場落底時

美國工廠訂單數據表現強勁，中國新增疑似武漢肺炎病例連續第二天下降，中國政府採取措施降低疫情對經濟的影響，市場風險情緒改善，美股全面大漲，現貨黃金一度跌破 1550 美元，帶動美元重回 98 關卡之上。

市場關注今晚川普國情咨文演說、歐洲央行行長拉加德談話及小非農 ADP 數據公布。

繼周一公布的美國元月 ISM 製造業指數 50.9 創半年來新高後，周二公布的工廠訂單數據，月增率 1.8%，優於預期 1.2%，激勵美元指數重回 1 月 30 日以來新高 98.01。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

中國人民銀行周一公開市場逆回購操作投放 1.2 兆元人民幣後，周二再次逆回購操作投放 5000 億元人民幣，大手筆的動作提振市場信心，人民幣兌美元跌勢止穩，離岸人民幣周二一度見到六字頭。

道明證券高級外匯策略師 Mazen Issa 表示，中國央行向市場注入資金，顯示中國釋出強烈信號，願意支持金融市場以限制疫情的影響，儘管市場樂觀情緒，但對產業供應鏈中斷尚未採取任何措施，恐怕效果僅限短期。

Ally Invest 首席投資策略師 Lindsey Bell 表示，市場開始關注政府對疫情之外的金融舉措，而從過去的經驗來看，每當病毒疫情大爆發或造成全球恐慌時，也正是市場將觸底的時候。

High Ridge Futures 金屬交易部主管 David Meger 指出，全球股市，尤其是美國市場的戲劇性反彈，顯示市場對武漢肺炎疫情的擔憂減弱，投資者對避險資產的需求也開始降低。

花旗銀行表示，周二全球風險情緒改善，主要是因中國推出了多項刺激舉措，有助穩定投資情緒，避免全融市場跌幅擴大，但仍需更多措施來避免疫情對經濟造成更深層的影響。

花旗並認為，在目前環境下，投資者可能會對避險資產鎖定獲利，尤其是日圓兌亞洲貨幣以及商品類貨幣，後續可能重新啟動對市場的觀望模式。