〈財報〉MLCC廠太陽誘電經常利益大減2成 財測維持不變

生產 MLCC 等電子零件的太陽誘電 (6976-JP) 在週五 (7 日) 盤後公布了 2019 年度 Q3 最新財報。經常利益年減 19.7% 至 91 億日圓，營業利益率則從去年同期的 15.9% 下滑至 13.1%。

太陽誘電股價在週五 (7 日) 收在 3500 日圓，較上個交易日上揚 0.43% 或 15 日圓。

太陽誘電股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

基於日本會計準則的 Q3 財報關鍵數據：(2019 年 10-12 月)

營收年減 2.4% 至 721 億日圓。

營業利益年減 19.9% 至 94 億日圓。

經常利益年減 19.7% 至 91 億日圓。

歸屬公司股東純益年減 48.5% 至 46 億日圓。

影響 Q3 營業利益的主要因素方面，銷售價格影響較去年同期大減 64 億日圓，匯率變動也出現年減 11 億日圓。

包含 MLCC 在內的電容器營收年減 5.2% 至 449 億日圓，鐵氧磁體 (Ferrite) 及應用產品年減 8.1% 至 103 億日圓，複合裝置年增 17% 至 126 億日圓。

一般民生用機器對於電容器的需求減少，而通訊設備還有車用方面則對電容器的需求增加。

鐵氧磁體及應用產品方面，車用市場的需求增加，而通訊設備及民生用機器對於相關產品的需求減少。

通訊裝置 (FBAR/SAW) 的營收增加。

基於日本會計準則的 Q1-Q3 合併財報關鍵數據：(2019 年 4-12 月)

營收年增 3.2% 至 2140 億日圓。

營業利益年增 12.3% 至 297 億日圓。

經常利益年增 5.7% 至 283 億日圓。

歸屬公司股東純益年減 0.3% 至 199 億日圓。

年度財測：(2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日)

營收預估年增 5.7% 至 2900 億日圓。

營業利益預估年增 7.8% 至 380 億日圓。

經常利益預估年增 7.7% 至 370 億日圓。

歸屬公司股東純益預估年增 5.5% 至 250 億日圓。

每股純益預估為 195.83 日圓。

所有財測數據皆與先前公告內容相同，未作出調整。

在財報資料當中雖有提到中國經濟先行還有匯率動向必須留意，但並未特別提到新型冠狀病毒 (武漢肺炎) 疫情將會帶來如何影響。